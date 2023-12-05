16 مركزًا انتخابيًا و28 لجنة فرعية فى كرداسة استعدادا للانتخابات الرئاسية

كتبت - مرام محمد

استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024، تم تخصيص 16 مركزًا انتخابيًا و28 لجنة فرعية في مركز ومدينة كرداسة، لاستقبال 241 ألفًا و97 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى.

يأتى ذلك من بين 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية خصصتهم محافظة الجيزة لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ويكثف الحى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية جهوده للانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير سبل الراحة للمواطنين من المظلات والمقاعد وكراسى متحركة لذوى

الاحتياجات الخاصة والمسنين.

وتشهد الاستعدادات تكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول وإزالة كل التعديات والإشغالات بمحيط المقار الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يُذكر أن محافظة الجيزة أعلنت تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات، والإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالديوان العام للمحافظة، والتي سيتم عقدها برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية، والتي ستكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.