وكيل صحة القليوبية يكرم مدير إدارة المستشفيات لمساهمته فى علاج الفلسطينيين

القليوبية - إبراهيم سالم

كرم الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، الدكتور محمد جمال أحمد سلامة مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، علي جهوده المبذولة في شمال سيناء لمتابعة وعلاج إخواننا المصابين من فلسطين جراء الأحداث في غزة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد سعيد مدير العنايات المركزة بالقليوبية.

وفي وقت سابق، أجري الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، زيارة لغرفة طوارئ المديرية، مساء أمس، وأشرف علي عملية تسكين الحالات التي تحتاج إلي عناية مركزة، كما اطلع علي الحالات المسجلة بقوائم الانتظار.

وأكد وكيل الوزارة، علي ضرورة سرعة تسكين جميع الحالات من أجل الانتهاء من قوائم الانتظار، ومن أجل التخفيف علي المرضي وذويهم.