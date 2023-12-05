وفد من البنك الأوروبى والهيئة القومية لمياه الشرب يعاين موقع إنشاء محطة تحلية

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب ، وفد من البنك الأوروبى بموقع الأرض المخصصة لإنشاء محطة تحلية بشارع الميناء لخدمة أهالى مدينة رأس غارب وتحقيق الاكتفاء الذاتى للمدينة من مياه الشرب.

من جانبه، قال اللواء ممدوح نديم رئيس المدينة أو القرار الجمهورى ينص على تخصيص أرض بمساحة 9,6 فدان ( 40480) م2 بغرض إنشاء محطة تحلية بطاقة انتاجية ( 20,000) م3 .

واضاف أن وفد البنك الأوروبى وفد الهيئة القومية لمياه الشرب وصلوا لمعاينة الأرض للبدء فى عملية إنشاء المحطة، موضحا أن كمية المياه الناتجة عن محطة التحلية بالإضافة لحصة المياه الواردة للمدينة من خط الكريمات من شأنه ضخ المياه للمواطنين 24 ساعة يوميا.