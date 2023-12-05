وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية بإيديكس

كتب زكى القاضى

شهدت فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى نسخته الثالثة والتى تستمر حتى 7 ديسمبر الجارى على أرض جمهورية مصر العربية، إقبالاً كبيراً وإشادة واسعة من الزائرين الذين عبروا عن مدى قدرة مصر وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى قدرات الدول الرائدة فى تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية الكبرى، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من أحدث الأنظمة والمعدات العسكرية عالمياً بكافة أجنحة المعرض التى تضمنت معروضات فى 22 جناحاً دولياً لأكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة ، حيث تنوعت فئات العارضين من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة المتخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية والتى شاركت بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية بالمعرض الذى يتيح للزائرين مشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، وذلك بحضور العديد من الوفود العسكرية رفيعة المستوى لأكثر من 100 دولة وزائرى المعرض من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والعاملين فى هذا المجال.

كما حظى المعرض بتواجد مكثف لمختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ووكالات الأنباء العالمية التى حرصت على نقل صورة حية من المعرض الذى يحظى باهتمام دولى بكافة الأوساط العسكرية.

كما شهدت فعاليات اليوم الثانى للمعرض عقد عدداً من اللقاءات مع قادة الوفود العسكرية، حيث التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالوزيرة أوباه موتشينغورى كاشيرى وزير دفاع زيمبابوى يرافقها الفريق أول فيليب اليريو سيباندا رئيس أركان زيمبابوى وشهد اللقاء توقيع مذكرتى تفاهم فى عدد من مجالات التعاون العسكرى، كما ألتقى بالفريق أول ذاكر عسكر أوغلو حسنوف وزير دفاع أذربيجان، حضر اللقاءين الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما التقى القائد العام للقوات السلحة بالعميد قصور كولبالى وزير دفاع بوركينا فاسو، والسيدة باسكال سوريس نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية، والوزير روبيرت خاشادوريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا، وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية فى نسخته الثالثة وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية تضمنت المرور على أجنحة المعرض وكبرى الشركات العارضة اطمئن خلالها على مستوى التنظيم وكافة الفعاليات التى يشهدها اليوم الثانى للمعرض.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ركن صغير حمود بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة اليمنية ، والعميد إبراهيما سورى بانجورا رئيس أركان القوات المسلحة لغينيا كوناكرى ، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا وبحث آفاق التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان .