وزير التعليم يبحث مع نائب مدير معهد "جوته" أوجه التعاون المشترك

كتب محمود طه حسين

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ سيباستيان فوتر مدير قسم اللغة الإقليمي ونائب مدير معهد جوته في مصر؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

حضر اللقاء من جانب معهد جوته، نيفين السيوفي نائب مدير المعهد بداية من يناير 2024، وياسمينا هيريتاني المسئولة عن مشروع مدارس شركاء المستقبل PASCH، ودينا رضوان مدير قسم التعاون التربوي، ودانييلا ديكر خبيرة تدريس اللغة.

ومن جانب الوزارة، حضرت الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة سوزي حسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية، ونجلاء زكريا مستشار تنمية مادة اللغة الألمانية.

ورحب الوزير بالتعاون مع معهد جوته، خاصة في المشروعات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا على العلاقات الممتدة مع معهد جوته والتي استمرت قرابة ٧٠ عامًا، وتقوم على الثقة المتبادلة.

وأشار الوزير إلى مجالات التعاون المتعددة مع المعهد، ومن بينها دعم وتطوير اللغة الألمانية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير 2022، لتعلم تدريس اللغة الألمانية (DELL)، وتدريب المدربين على منهجيات فن التدريس الرقمي، فضلًا عن التعاون لتنمية مهارات المعلمين والطلاب من خلال مبادرة “مدارس شركاء المستقبل”، والتي تدعم تدريس اللغة الألمانية في المدارس وفعاليات التلاقي بين الثقافتين، والتي تعمل على تكوين شبكة دولية لتعلم اللغة الألمانية، وتحرص كذلك على التأهيل المستمر للطلاب من ناحية ولهيئة التدريس من ناحية أخرى، كما تساعد على تنمية مهارات الشباب بما يؤهلهم للدراسة الجامعية في ألمانيا، كما تهدف المبادرة كذلك إلى بناء روابط حية وطويلة الأمد مع ألمانيا.

وتضم مبادرة "المدارس شركاء المستقبل" أكثر من 1800 مدرسة في مختلف أنحاء العالم ذات رابطة قوية بألمانيا، وعدد 6 مدارس في مصر.

كما أشار الوزير إلى التعاون مع الجانب الألماني في مجال التعليم الفني من خلال هيئة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني (اتقان)، مؤكدا ضرورة التعاون في تأهيل طلاب التعليم الفني باللغة الألمانية بما يؤهلهم للتعامل خارج مصر في الدول التي تطلب خريجي هذه المدارس.

كما أكد الوزير على أهمية عمل توأمة بين عدد من المدارس المصرية والألمانية ووجود اتصال مباشر بينهم لتبادل الآراء والثقافات.

ومن جهته، أعرب سيباستيان فوتر مدير قسم اللغة الإقليمي ونائب مدير معهد جوته عن سعادته بهذا اللقاء، وإقبال الطلاب في مصر على تعلم اللغة الألمانية، مؤكدًا على التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد أن معهد جوته حريص على تقديم الدعم للوزارة لتفعيل إدراج تدريس اللغة الألمانية في نظام التعليم وتأهيل المعلمين وتدريبهم بأحدث الوسائل وطرق التدريس، فضلًا عن تقديم الدعم في مجالات التأهيل اللغوي والتدريس والإدارة المدرسية في ضوء معايير جودة التعليم إلى جانب الاعتراف بالشهادات الممنوحة وذلك من خلال البرامج التدريبية لمعهد جوته.