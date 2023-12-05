وزير الاوقاف يعلن استعادة صفحته على موقع التواصل فيس بوك بعد سرقتها

كتب لؤى على

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، إنه تم من خلال فريق الأدمن بالصفحة ومعاونة مسئولي الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات إزالة المخترق لصفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واستعادة كامل التحكم بها ، وقد تم تحرير محضر بالواقعة ، وجار التنسيق بين أدمن الصفحة ومسئولي الأمن السيبراني بوزارة الأتصالات لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأمينية للصفحة.

وكان قد قال امس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قد تم اختراقها، مضيفا فى تصريح صحفى: لقد تم اختراق الصفحة وجار عمل اللازم تجاه استرداد كامل التحكم بها وسنوقف النشر عليها مؤقتا، لحين استرداد التحكم، وإعلان ذلك لكم، مع التأكيد على أن أي نشر عليها الآن لا يمثلنا إطلاقا ولن نعاود النشر عليها قبل 48 ساعة من الآن على الأقل، حتى في حالة كامل استردادها والتأكيد على ذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف وحسابنا على تويتر.

كما أن من اخترق الصفحة حذف الأدمن الذي كان يقوم بعملية التحكم بها، وجار التواصل مع إدارة الفيس وعمل محضر بالاختراق