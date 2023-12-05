اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 05:01 م
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وزير الإسكان يلتقى محافظ مسقط لعرض التجربة المصرية فى مجال إنشاء المدن الجديدة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:53 م
وزير الإسكان يلتقى محافظ مسقط لعرض التجربة المصرية فى مجال إنشاء المدن الجديدة الدكتور عاصم الجزار خلا لقاءه مع محافظ مسقط عاصمة سلطنة عمان
كتب أحمد حسن

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التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط - عاصمة سلطنة عمان، لعرض التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وبخاصة إنشاء المدن الجديدة، بحضور الوفد المرافق للوزير، ومسئولى محافظة مسقط، وذلك خلال ثانى أيام زيارته لسلطنة عمان.
 
وخلال اللقاء، تم استعراض التجارب والمشاريع المتعلقة بمجال الإسكان والتخطيط العمراني فى البلدين، كما استعرض وزير الإسكان التجربة المصرية في بناء المدن الجديدة، ومكتسبات النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تجربة الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة، تعد واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين.
 
كما التقى الدكتور عاصم الجزار، والوفد المرافق له، ملهم الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العمانى، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بمصر، وخاصة في المدن الجديدة، حيث أكد الوزير أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة.
 
 






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