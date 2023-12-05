اليوم السابع
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وزير الأوقاف: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى ودليل على قوة الوعى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:14 ص
وزير الأوقاف: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى ودليل على قوة الوعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ، أن الاصطفاف الوطني يتطلب أن نكون يدا واحدة في مواجهة التحديات ونبرهن على قوة وعينا والمشاركة في الانتخابات واجب وطني. 
 
وكان قد أكد وزير الأوقاف أن معنى صوتك أمانة يتطلب أمرين، أولا أن تؤدي هذه الأمانة وهذا لا يتم إلا بالمشاركة وأن تعطي صوتك بتجرد وإخلاص لمن تراه الأكفأ والأقدر على تحمل الأمانة. 
 
وكان قد حددت وزارة الأوقاف موضوع: "الإيجابية" ليكون موضوعًا لخطبة الجمعة القادمة 8 ديسمبر 2023م.
 
وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ديننا الحنيف قد علمنا الإيجابية في مختلف جوانب حياتنا ، وضرب لنا نبينا الكريم أعظم المثل في ذلك، وهو ما تجلى في سيرته العطرة بجميع جوانبها، ومن ذلك مشاركته (صلى الله عليه وسلم) في حفر الخندق ، ويوم أن سمع أهل المدينة جلبة صوت شديدة وخرجوا لاستطلاع ومعرفة الأمر وانطلقوا قِبَلَ الصوت استقبلهم النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) وهو يقول: "لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا"، وكان (صلى الله عليه وسلم) يشاركهم في سائر الأعمال والتكاليف، وهو الذي علمنا المشاركة حتى لمن يخدمنا، حيث يقول (صلى اللّه عليه وسلم): "إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فمَن كانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ ممَّا يَأْكُلُ، ولْيُلْبِسْهُ ممَّا يَلْبَسُ، ولَا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ".
 
وأكد وزير الأوقاف أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وأن الإدلاء بالصوت أمانة ينبغي على كل إنسان أن يعطيه لمن يستحقه ممن يراه قادرا على تحقيق مصالح البلاد والعباد، وعلينا أن نُري العالم كله مدى وعينا الوطني وقدرتنا على الممارسة الديمقراطية في أعلى درجاتها، وبما يكشف عن عمق تاريخ وحضارة هذا الشعب العظيم، وحرصه على مواصلة مسيرة البناء والتعمير لوطننا العزيز.
وعلى كل منَّا أن يدرك أن صوته مؤثر في مصير وطنه من جهة وصورته الحضارية من جهة أخرى، وأن صوته أمانة، وأن واجبه أن يعطيه لمن يراه أهلًا لتحمل الأمانة بكفاءة واقتدار.
 






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