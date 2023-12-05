وزيرة التضامن تشهد تسليم 300 مركب لصغار الصيادين بالأقصر والصعيد.. فيديو وصور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع لحظة تسليم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، 300 مركب لدعم صغار الصيادين في محافظات الصعيد بالأقصر وقنا وأسوان والوادي الجديد، وذلك على كورنيش النيل بالأقصر.

ورصد تليفزيون اليوم السابع، صباح اليوم الثلاثاء، من كورنيش النيل بالأقصر، فعاليات حدث تنموي مختلف من نوعه عبر دعم 300 من صغار الصيادين فى محافظات جنوب الصعيد بـ300 مركب صيد جديدة مجهزة بالكامل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للمساهمة فى دعم الصيادين عبر مجال التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية، وذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

وتم تنظيم فعاليات الحدث التنموي على ضفة نهر النيل الشرقية بمدخل مدينة الأقصر، حيث تم تسليم 300 مركب صيد لعدد 300 من صغار الصيادين من محافظات الأقصر وقنا وأسوان والوادي الجديد 300 مركب صيد مجهزة، حيث يقول هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن إحتفالية التسليم تمت بأحد مراسى مدينة الأقصر بجانب عمل استعراض للصيادين بمراكبهم، مشدداً على إن تنظيم الحدث التنموي الأكبر من نوعه بالأقصر، تم بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

وأشار هانى عبد الفتاح، فى بيان صحفى، إلى أن إختيار مشروع مراكب الصيد تم تنفيذه لكي يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادي الأكثر إنتشاراً للمستفيدين، وكونهم يعيشون في قرى مشاطئة لنهر النيل أو يوجد مجري مائي متاح به الصيد، وتم إختيار المستفيدين لتسليمهم المراكب من محترفي الصيد ممن لا يمتلكون مراكب ويعولون أسر كبيرة وليس لهم مصدر دخل آخر غير حرفة الصيد، موضحاً أن المبادرة تستهدف تطوير مهنة الصيد من خلال التدريب، وأن الصياد لا يتحمل تكاليف المركب الجديد أو أدوات الصيد، كما يجري تدريبه وتأهيله ومراعاة كل القواعد الخاصة بالصيد مثل الصيد الجائر أو استخدام أي أدوات خارجة عن الإطار القانوني حتى لا يحدث إفساد أو إهمال للثروة السمكية.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية قد تبنت ومنذ انطلاق عملها التنموي الخيري استراتيجية عمل تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشرائح الأكثر احتياجاً من خلال استثمار قدراتهم ومهاراتهم التي اكتسبوها أو إكساب الأهالى مهارات من خلال التدريب والتأهيل على بعض الحرف التي تتناسب مع البيئة المعيشية التي تحيط بهم حيث نجحت صناع الخير في توفير فرص عمل لعدد كبير من أهالي قرية دار السلام بالفيوم من خلال إنشاء مصنع للسجاد اليدوي بالقرية مستهدفة خلق نموذج عملي في عودة القرية المصرية للقرية المنتجة ذات المنتج الواحد وفى إطار جهود صناع الخير بتمكين الأسر الأولى بالرعاية إقتصاديا سبق لها وقدمت أيضا أكثر من 300 مركب صيد لصغار الصيادين في قرى عدد من المحافظات منها أسوان والأقصر وقنا والدقهلية.





وزيرة-التضامن-تشهد-تسليم-300-مركب-لصغار-الصيادين-بالأقصر-والصعيد-(2)



تسليم-300-مركب-لصغار-الصيادين-بالأقصر-والصعيد-(1)



تسليم-300-مركب-لصغار-الصيادين-بالأقصر-والصعيد-(2)



جانب-من-تسليم-المراكب-(1)



جانب-من-تسليم-المراكب-(2)