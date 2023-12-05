واشنطن تطالب إسرائيل بمحاكمة المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل بمحاكمة الضالعين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .

وأشارت الخارجية الأمريكية - وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أن "أكثر من ألف مواطن أمريكي ومقيم قانوني غادروا غزة، ولا يزال 750 آخرون هناك".

وكانت نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بأن واشنطن سوف تواصل العمل مع إسرائيل والجهات الإقليمية الفاعلة لاستئناف المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة.