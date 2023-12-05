هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "العقارات" بنسبة 1.4%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وهبط 11 قطاعًا على رأسها العقارات بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.3%، يليه قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.7%، ونزل قطاع مواد البناء بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.7%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، وصعد قطاعا السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 144.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.67%، والعرب على 10.96%، واستحوذت المؤسسات على 77.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 192 مليون جنيه، 113.8 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 71 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 116.6 مليون جنيه، 264.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 25127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 30198 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10698 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7866 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 6537 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1426 نقطة.