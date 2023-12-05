نوة قاسم تتفوق على نوات الشتاء فى القوة وغزارة الأمطار.. اعرف التفاصيل

ومن المعتاد ان يضرب فصل الخريف محافظة الإسكندرية ببعض النوات الممطرة، حيث تشهد الإسكندرية فى الخريف، بعض التقلبات الجوية، بعضها أجواء خريفية بطعم الشتاء، حيث انخفاض درجات الحرارة والأمطار أحيانا.

أما عن طبيعة النوات التى تضرب الإسكندرية خلال فصل الخريف، فهناك 4 نوات ممطرة وهى:

نوة "الصليبية".. تسببت فى غرق الإسكندرية 2015

نوة رياح الصليبية وتهب على الإسكندرية فى النصف الأخير من شهر أكتوبر وتستمر لمدة 3 أيام وتهب على المحافظة خلالها رياح غربية، وغالبا ما تكون بدون أمطار إلا أن الإسكندرية قد شهدت خلالها عام 2015 هطول الأمطار الغزيرة، التى تسببت فى غرق الإسكندرية وشلل حركة المرور.

نوة "المكنسة" وهى "تكنس" البحر نتيجة التيارات البحرية الشديدة

نوة المكنسة التى تهب فى منتصف نوفمبر وقد عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة، التى تستمر 4 أيام.

نوة " باقى المكنسة " فى نهاية نوفمبر

ثم تأتى نوة "باقى المكنسة" وتستمر 4 أيام أيضا وتهب على الإسكندرية رياح جنوبية غربية هذه المرة مع عواصف شديدة وأمطار.

نوة "قاسم" من أخطر وأشد النوات على الإسكندرية

ثم تأتى نوة قاسم وهى من أخطر النوات على الإسكندرية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وفى نهاية فصل الخريف .

يذكر أن السنوات العشر الأخيرة، بدأت تطرأ ظاهرة التتغيرات المناخية على الإسكندرية ، وهى تغييرات ملحوظة فى معظم دول العالم ، ولكن الإسكندرية هى الأكثر تأثرا بتلك الظاهرة بين محافظات مصر ، حيث شهدت الإسكندرية تغييرات في مواعيد النوات المعتادة منذ سنوات عديدة، فتغيرت تلك المواعيد فقد تأتى النوه متقدمة عن موعدها أو متأخرة لعدة أيام ، كذلك اختلفت الظواهر الجوية المصاحبة لتلك النوات سواء من حيث كثافة كمية الأمطار المعتادة فى تلك النوه أو الرياح و إنخفاض درجات الحرارة، حيث شهد شتاء العام الماضي ، برودة شديدة فى معظم أيام النوات وانخفاض كبير فى درجات الحرارة لم تشهده الإسكندرية منذ سنوات ، واستمرت النوات و حالة التقلبات الجوية مستمرة حتى أواخر شهر مارس ،حيث استمرت النوات الشتوية والأمطار حتى بداية فصل الربيع.