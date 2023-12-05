نقابة الزراعيين بالوادى الجديد تعقد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نظمت نقابة المهن الزراعية ب الوادي الجديد برئاسة الدكتور محسن عبد الوهاب نقيب الزراعين مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي؛ في الانتخابات الرئاسيه المقبلة، وذلك بحضور جمال آدم عن حزب مستقبل وطن، والمهندس أحمد عبد الوهاب عامر عضو مجلس إدارة النقابة العامة للزراعيين عن الوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر والدكتور صلاح جميل مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية وأعضاء مجلس ادارة النقابة وعدد من القيادات و واعضاء النقابة والمهندسين والمشرفين الزراعيين.

وتضمن المؤتمر عرضا لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد نقيب الزراعيين على تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار العشر سنوات السابقة فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام وقطاع الزراعة بشكل خاص والتي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وأضاف نقيب الزراعيين بالمحافظة، أن مصر نجحت تحت قيادته فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار؛ وذلك جنبا إلي جنب مع تعزيز مسار التمنية الشاملة في جميع المجالات سياسيا اقتصاديا واجتماعيا؛ ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلي مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وعبر جميع المشاركون على أن التأييد جاء استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مؤكدين على ضرورة النزول الي القرى وحشد الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك لمواصلة مسيرة التنمية والعطاء التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى.