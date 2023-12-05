اليوم السابع
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نادى النيابة الإدارية يشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:25 ص
نادى النيابة الإدارية يشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية نادى النيابة الإدارية
كتب سليم على

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قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنادى، برئاسة المستشار عبدالروؤف موسى رئيس مجلس إدارة النادى، لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها.

وتهدف الغرفة إلى تلقى الاستفسارات والملاحظات والشكاوى  من مستشارى النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية فى كل محافظات الجمهورية، والعمل على حلها، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل، وستستمر غرفة العمليات فى أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.

 

 







النيابة الاداريه

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة

نادى النيابة الادارية




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