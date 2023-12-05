مياه المنوفية: رفع حالة الطوارئ وتيسير العملية الانتخابية للعاملين.. صور

المنوفية – محمود شاكر

اجتمع اليوم الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مع رؤساء القطاعات ومديري الافرع ومديري العموم واصدر تعليماته برفع حالة الطوارئ بكافة فروع الشركة، لوضع خطة مسبقه لكيفية استعداد الشركة للانتخابات الرئاسية القادمة .

وفى بداية الاجتماع وجه نجيب، بتشكيل لجنة لتيسير العملية الانتخابية خلال الفترة من 10و11و12 ديسمبر الجاري و لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، لعرضها وحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه والكسر المُفاجئ بخطوط المياه ومشاكل الصرف الصحي.

كما وجه نجيب، قطاع المعامل ومديري الافرع بعدم قطع المياه لغسيل الشبكات خلال فتره الانتخابات وتيسيرا للعاملين بالشركة وجه بتوفير وسيله مواصلات مناسبة للعاملين الناخبين لتيسير الوصول الى لجانهم الانتخابية إذا لزم الامـر، مُؤكدًا ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، كما قرر إلغاء الإجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة .

وشدد رئيس الشركة على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تظهر في الشبكات والمحطات أثناء عمليات التصويت بالانتخابات .

فيما أكد نجيب على تواجد مديري الفروع والمحطات في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل أثناء عملية الانتخاب بكافه اللجان على مستوى المحافظة، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات وتحديد الاحتياجات الضرورية من المعدات ومدى جاهزيتها للتعامل مع الازمات، ورفع درجة الاستعداد القصوى علي جميع المستويات، كما تم مناقشة الحلول المقترحة لتفادي حدوث الازمات وخاصة بالمناطق الساخنة .

وأكد نجيب، أن حملات التوعية المكثفة التي نظمتها الشركة مستمرة لجميع العاملين بجميع المناطق والقطاعات لتعريفهم بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وواجبنا نحو مصر وأهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني، وذلك لضمان استمرارية الاستقرار ولاستكمال مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى تعريف العاملين عن مقرات لجانهم الانتخابية المسجلين بها وأرقامهم بالكشوف الانتخابية وتوزيع كروت تحتوى على بيانات لجانهم وأرقامهم بالكشوف الانتخابية.

وأكد نجيب، على قرار رئيس الجمهورية بجاهزية المعدات والآليات الخاصة بالمركبات والمعدات والسيارات الخاصة بالشركة لإدارة الأزمات والطوارئ.