ممشى الزقازيق أحلى قعدة على "قد الإيد" بكورنيش بحر مويس في الشرقية.. صور

الشرقية – إيمان مهنى

أصبحا ممشى كورنيش بحر مويس بالزقازيق، من أهم المتنزهات العامة التي يقصدها أهالي المدنية، لقضاء وقت ممتع بتكلفة اقتصادية قليلة، فهو يتميز بمقاعد رخامية محاطة بأحواض من الزهور ومصابيح إنارة ملونة، كذلك وجود عربات وأكشاك للمشروبات وللمأكولات السريعة

فيشهد الكورنيش توافد المواطنين طوال ساعات اليوم، بالأخص من بعد غروب الشمس، لجلوس علي مقاعد رخامية تطل علي بحر مويس، وتناول المشروبات الساخنة والمأكولات السريعة، والتقاط الصور التذكارية، حيث ينتشر المصورون الشباب علي طول الكورنيش وكذلك الباعة الجائلين وباعة الورد.

وكانت انتهت محافظة الشرقية من مشروع تطوير كورنيش بحر مويس علي ثلاث مراحل خلال العامين الماضيين، بدأت المرحلة الأولى من أمام المحافظة بطول 210 أمتار وبتكلفة 7 ملايين و 300 ألف جنيه والمرحلة الثانية أمام مديرية الري وصولا لنادي العاملين بالجامعة بطول 256 مترا وبتكلفة 4 ملايين جنيه والمرحلة الثالثة أمام كلية الآداب جامعة الزقازيق بطول 150 مترا وبتكلفة 5 ملايين جنيه وشملت أعمال التطوير إقامة مسطحات خضراء وغرس أعمدة إنارة ودهان لدورات وإقامة أحواض زهور وإنشاء مقاعد وبرجوات لجلوس المواطنين وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة.



افتتاح الممشى



ممشى الزقازيق أحلى قاعدة على "قد الإيد " بكورنيش بحر مويس ممشى الزقازيق أحلى قاعدة على "قد الإيد " بكورنيش بحر مويس



استمتاع الأهالى ببمشى الزقازيق استمتاع الأهالى ببمشى الزقازيق





















اعمال التطوير





ممشى الزقازيق