مفوضة أوروبية تحذر من خطر حدوث هجمات إرهابية خلال فترة الأعياد المقبلة

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حذرت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون من أن أوروبا تواجه خطرا كبيرا بوقوع هجمات إرهابية خلال فترة أعياد الميلاد المجيد.

وقالت المفوضة الأوروبية - في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أوردته قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الثلاثاء/ - "لقد شهدناها مؤخرا في باريس، كما شهدناها للأسف قبل ذلك أيضا"، مؤكدة أن المفوضية الأوروبية ستعمل على توفير 30 مليون يورو إضافية لحماية دور العبادة على سبيل المثال.

تجدر الإشارة إلى أن سائح ألماني قُتل وأصيب شخصان اثنان آخران في ساعة متأخرة من ليلة السبت الماضي جراء هجوم بسكين ومطرقة قرب برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق ما أفادت السلطات الأمنية، التي أكدت إلقاء القبض على المشتبه به.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد صرح بأن المشتبه به (26 عاما) كان قد حكم عليه بالسجن أربع سنوات عام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم آخر وهو مدرج على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.