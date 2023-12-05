مصرع 3 وإصابة 8 فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 8 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخري أجرة صندوق، بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري أجرة صندوق، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، امان قرية تونس السياحية وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.