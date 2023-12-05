اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 06:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى بسوهاج.. صور

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:59 م
"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى بسوهاج.. صور جانب من المؤتمر
سوهاج محمود مقبول

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شهدت محافظة سوهاج قبل قليل، توافد الآلاف من أهالى محافظة سوهاج على المؤتمر الجماهيرى الثانى، الذى ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وذلك بحضور اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد لبيب أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة والمرأة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والعمد والمشايخ، وأعضاء الحملة الرسمية.
 
أقيم المؤتمر باستاد سوهاج الرياضى بمدينة سوهاج، حضور الآلاف من أهالى المحافظة، من مختلف المدن والقرى والمراكز والأحياء حاملين أعلام مصر وصور للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى.
 
هذا حرص بعد الأهالى من القرى بالقدوم والاحتفال وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية على أنغام الطبل والمزمار البلدى.
 
ويذكر أن حزب مستقبل وطن بسوهاج، عقد عدة اجتماعات تنظيمية مع أمناء الأقسام والمراكز، وأمناء التنظيم، وأمناء الوحدات الحزبية، بالمراكز والأقسام، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والمؤتمرات الانتخابية، التى ينظمها الحزب للدعاية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
الحضور بالمؤتمر
الحضور بالمؤتمر

المؤتمر
المؤتمر

توافد الآلاف على مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى (1)
مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى

توافد الآلاف على مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى (2)
توافد الآلاف على مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى

توافد الآلاف على مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى بسوهاج (1)
توافد الآلاف على مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى بسوهاج

توافد الآلاف على مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى بسوهاج (2)
توافد الآلاف على مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى بسوهاج

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى (1)
مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى

مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى (2)
مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى

 







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