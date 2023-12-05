محافظ مطروح يشارك في مؤتمر الشباب "شارك الكلمة كلمتك" حول الانتخابات الرئاسية

مطروح – حسن مشالي

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة لتوعية الشباب، بأهمية المشاركة السياسية والتوعية بعنوان (شارك الكلمة كلمتك) بقاعة مكتبة مصر العامة، بحضور العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، الدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالازهر والكنيسة بمطروح وعمد ومشايخ مطروح، وأعضاء وممثلي المجالس و الكيانات الشبابية بمطروح.

وأعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته، لمشاركته شباب مطروح في المؤتمر، فهم أحفاد من سطروا بدمائهم الذكية في معركة وادى ماجد 1915، ملاحم من البطولات والتضحيات، من أجل حماية الوطن، وتستمر تضحيات أحفادهم الوطنية على مَر التاريخ، وسيظلون على العهد لوطنهم دائما، مع استمرار المعركة في هذه المرة، كأخطر المعارك، وهى معركة أهمية الوعى، وحرصهم على إعلاء شأن وطنهم فوق أى إعتبار، حفاظا على استمرار مسيرة البناء والتنمية من جهة، والدفاع عنه ضد أى مخاطر من جهة أخرى، مؤكدا على أهمية الوعى الوطنى، خاصة لدى الشباب، وترجمة وتطبيق عملى لما تم من تأهيل على مستوى الفكر والوعى ذاته، وذلك مع انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى.

وأشاد محافظ مطروح، بالشباب عماد الوطن وأكثر كتلة تصويتية، يتم الرهان عليهم وعلى وعيهم وبمشاركتهم السياسية ، كرسالة للعالم كله بمدى نضج المجتمع المصرى، سياسياً واجتماعيا وثقافيا ووعيه بحقوقه الدستورية، داعيا أبناء مطروح، حماة البوابة الغربية المصرية، ليكونوا خير عنوانٍ لتكاتف المصريين وتلاحمهم مع وطنهم، مشيرا إلى أن 342 ألف صوت بمطروح، ينظر إليهم ليس بعددهم بالمقارنة مع باقى محافظات مصر، ولكن تقديراً واستكمالاً لما اثبتوه من وطنية، داعيا كافة أبناء مطروح بالمشاركة الوطنية فى انتخابات الرئاسة المصرية، كحق من حقوقهم الوطنية بكل حرية وشفافية، لإختيار قائداً للمسيرة واقتناعا بمسئوليتهم.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجميع أبناء مطروح، ولوزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ولمديرية شباب مطروح، على دورها الكبير في مجال التوعية والتثقيف للشباب، من خلال العديد من المبادرات والبرامج، مع تأكيد الدعم المطلق لنشر ذلك الوعى والحب الوطنى، والدعوة للمشاركة فى التصويت، مع تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطنى.

وألقى خلال المؤتمر، كل من الدكتور احمد مجدى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة إسكندرية، والدكتور محمد منير منسق ومدرب برنامج تصدوا معنا بالمحافظة، عرض موجز لما تم خلال لقاءات الشباب في عدد من القرى والمدن، لتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية، كحق وواجب وطني، وشرح مفهوم المواطنة وما كفله الدستور من حقوق لكل مواطن في كافة المجالات، من بينها الحقوق السياسية، وضرورة حرص المواطن على حقوقه، مع شرح لحروب الجيل الرابع، وضرورة وعى الشباب في مواجهة الأخطار، خاصة خطر الشائعات، وما تبثه من حروب نفسية، والقدرة على مواجهتها، وأهمية أن تكون رسالة المصريين للعالم بأنهم قادرون مثقفون وواعون، مع التأكيد على حب الوطن.