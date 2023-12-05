محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الشبكة الوطنية الموحدة لاستقبال الانتخابات الرئاسية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاستعدادات والإجراءات التي تم اتخاذها داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ومسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة.
واستعرض محافظ بورسعيد، الأعمال التنسيقية التي تمت بين الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة وبين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وشدد على ضرورة تفعيل دور الشبكة الوطنية على أكمل وجه ، للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ، لتكون على اتصال دائم، ومستمر لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة .
ووجه محافظ بورسعيد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لمراجعة مداخل ومخارج مقرات كل اللجان، وتمهيد المداخل والمخارج التي تحتاج لذلك، للتيسير على المواطنين عند النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، وحتى يخرج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية مشرفة تليق باسم مصر.
كما عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ، لاستعراض ومتابعة مستجدات العمل داخل عدد من الإدارات بديوان عام محافظة بورسعيد ، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وعدد من مديري الإدارات المختصة .
واستعرض محافظ بورسعيد سير العمل في بعض الملفات بالإدارة المالية و الادارة الاستراتيجية وإدارة المشروعات وإدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية بالمحافظة، ووجه المحافظ، باستمرار تطوير مستوى الأداء، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال والدقة في تنفيذها ، مشددًا على التنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، والتعاون المثمر للاستمرار في إنجاز خطط التنمية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق افضل مناخ لبيئة العمل لتكون دافع لمزيد من التطور والتنمية.
وأشار محافظ بورسعيد أن هناك تطورا ملحوظا في مستوى الاداء الحكومي بالمحافظة، والذي يأتي بالتوازي مع تنفيذ كبرى المشروعات التنموية، بما يحقق اهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، مشددا على استمرار التعاون والعمل الجاد لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة لأبناء المحافظة.
المحافظ خلال متابعته
المحافظ يتابع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية
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