محافظ الشرقية يتفقد المنشآت الصحية والتعليمية بمدينة العاشر من رمضان

الشرقية- إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، زيارة مفاجئة لمدينة العاشر من رمضان لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مركز الحي العاشر غرب للأمراض التنفسية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المركز والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض وإلتزامهم بمواعيد العمل الرسمية.

شدد المحافظ على مديرة المركز بحسن استقبال المرضي وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم مؤكداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة بالمركز حفاظاً على أرواح المواطنين.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بحضانة التوحيد النموذجية بالمجاورة 42 وتفقد قاعات رياض الأطفال، مشيداً بمستوى النظافة والتجهيز الجيد لاستقبال الأطفال تحت سن المدرسة لقضاء وقتاً سعيداً وممتعاً بها وتعلم سلوكيات جديدة كالنظافة الشخصية واكتساب مهارات تعليمية جديدة.

وجه المحافظ مسئولي الحضانة بضرورة توفير أوجه الرعاية للأطفال وتنشئتهم بصورة صحيحة من خلال ترسيخ مفاهيم السلوك القويم والأخلاق الحميدة والتي تساهم في تقديم أجيال قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة في بناء الوطن.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المنشآت التعليمية والخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بها ومتابعة مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.