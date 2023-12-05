محافظة دمياط تتابع تجهيزات مراكز الاقتراع استعدادا للانتخابات الرئاسية

دمياط معتز الشربيني

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ،تجهيزات مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين ب الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى.

وتواصلت المحافظ مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، خلال جولته الميدانية لعدد من مراكز الاقتراع بالمراكز والمدن، للاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية، وإتمام كافة الاستعدادات، كما اطلعت على موقف تجهيز ساحات المراكز بمظلات وأماكن لانتظار المواطنين ، وتزويدها بكراسى متحركة لتسهيل حركة ذوى الهمم وكبار السن.

وأكدت محافظ دمياط، متابعتها المستمرة لتجهيز المراكز على مستوى المحافظة ، لتوفير مناخ ملائم للمواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم ، معلنة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى 2023/2024 وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والاعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام و عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال ، كما اطلعت " المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة و ناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ.

وفى هذا السياق، أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها و الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.