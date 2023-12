مجلس إدارة "المصرية للاتصالات" يعتمد موازنة 2024 بنمو متوقع في الإيرادات

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات ، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة للشركة المصرية للاتصالات وشركاتها المتكاملة تشغيليًا لعام 2024، متضمنة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية متوسطة، وهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاكات في أواخر الثلاثينات، ومعدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في أوائل العشرينات بعد استبعاد تكلفة التراخيص، ومعدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعنيات بعد استبعاد تكلفة التراخيص.

قال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات :"نتوقع أن يعكس عام 2024 آخر من النمو المستمر للمصرية للاتصالات، ونسعى لاقتناص العديد من الفرص المتنوعة واتخاذ المزيد من الخطوات الاستراتيجية التي تدعم وضعنا كأحد المشغلين الرئيسين في سوق الاتصالات المحلي".

أضاف :"من المتوقع أن تظل إيرادات خدمات البيانات عنصرًا رئيسيًا في إيرادات الشركة ولكننا نتوقع زيادة في إيراداتنا الدولية بالعملات الأجنبية لدعم موقفنا المالي وكذلك التحوط من التغيرات في أسعار العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك سنقوم بالتوسع في خدماتنا ومنتجاتنا المختلفة مثلما تم مؤخرا بإضافة منتجات في المنصات والأنظمة المحلية والدولية ( WE Gold and WE Connect)، وكذلك نتوقع أن تحصل على حصة أكبر من السوق وتحسن في الأداء التشغيلي، حيث سيدعمنا ذلك في تحقيق تدفقات نقدية أفضل مما يساعدنا على تحقيق صافي تدفقات نقدية حرة إيجابية للشركة في عام 2024،".

وتابع :"كما سنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية لتوفير شبكات مرنة وآمنة لضمان التوسع في الأعمال تجنبا للضغط والمشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد، وإن أحد أهم أهدافنا هي تعظيم قيمة أصولنا المتميزة والفريدة على سبيل المثال مراكز البيانات وأبراج المحمول من خلال استراتيجيات تمويل مبتكرة قد تتضمن تمويل من رأس المال، بينما مستمرين في توصيل خدماتنا للجميع".

وذكر كما سنسعى إلى اكتشاف المزيد من الفرص للمشاركة في المشروعات القومية تزامنا مع الاتجاه القومي ورؤية الدولة 2030 نحو التحول الرقمي بجانب الاستمرار على تعظيم العائد من الاستثمار في شركة فودافون مصر بما يعظم عوائد السادة المساهمين.