مجلة: تراجع تل ابيب إلى الترتيب الثامن عالميا في قائمة مدن العالم الأشد غلاء

أ ش أ

كشفت دراسة أجرتها مجلة "إيكونوميست" البريطانية عن تراجع مدينة تل أبيب الإسرائيلية عن مكانتها المصنفة في العام 2022، كثالث أغلى مدينة للإقامة في العالم؛ لتحتل تل ابيب الترتيب الثامن عالميا على مؤشر الغلاء العالمي للعام 2023، وذلك وفق تقييم أصدرته المجلة اليوم.

ولفتت "إيكونوميست" الى ان هذا التقييم جاء في دراسة أجريت قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، والتي أثرت سلبا على مستوى العملة الاسرائيلية واستدامة وصول الواردات الخارجية إلى الأسواق الإسرائيلية؛ مما أدى إلى ارتفاع فى معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين بصورة كبيرة .

وكانت "إيكونوميست" قد وضعت تل أبيب في الترتيب الأول عالميا عام 2021، كأغلى مدينة للإقامة في العالم.

وقد شملت دراستها للعام 2023 - التى جاءت إسرائيل في الترتيب الثامن فيها - تقييم كلفة المعيشة فى 173 مدينة كبرى حول العالم، وبينت الدراسة أن مدينة زيوريخ جاءت في قمة مدن العالم الكبرى الأشد غلاء، تلتها مدينة نيويورك الأمريكية، ثم جاءت سنغافورة في الترتيب الثالث عالميا، بعد أن كانت في الترتيب الأول عالميا في تقييم عام 2022، الذي أجرته "إيكوانوميست"، واحتلت هونج كونج الخامس عالميا على سلم غلاء المعيشة، تلتها مدينة باريس عاصمة فرنسا في الترتيب قبل الأخير، كما خرجت مدينة سان فرانسيسكو الامريكية من قائمة المدن العشرة الكبرى الاشد غلاء على مستوى العالم هذا العام .