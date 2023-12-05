مؤتمر "حماة الوطن" بالمنوفية يؤيد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.. صور

نظم حزب حماة وطن أمانة الباجور بمحافظة المنوفية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية بقرية كفر سبك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

شارك بالحضور هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، والشيخ مصطفى قطب مدير أوقاف الباجور، اللواء ممدوح ابو العزم عمدة كفر سبك، المهندس ايهاب عفت ابو العزم، النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، الناىب محمود البرعى عضو مجلس النواب، المهندس حسام عمر امين حزب مستقبل وطن الباجور، السيد السرساوى أمين التنظيم بحماة وطن، طارق الغنيمى امين التحالف الوطنى للجمعيات، وبتنسيق وتنظيم المهندس محمد فايز، أمين مساعد حزب حماة وطن بالمنوفية وأمين الحزب بالباجور والعميد محمد ابو العزم، وبحضور وعدد من قيادات الحزب والشخصيات العامة.

أكد الحضور بالمؤتمر على ضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل كامل من أجل الوصول إلى بر الأمان بمصر، والتى حماها الرئيس بما قدمة من مشروعات وامان للوطن، مؤكدين على ضرورة التوحد أمام اللجان من أجل توضيح الصورة للعالم بأن المصريين يدا واحدة خلف القيادة الحكيمة.

وأكد جميع الحضور بالمؤتمر على ضرورة المؤازرة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة على أن يسعى الجميع للمشاركة الكاملة ودون اى تقصير من أجل الحفاظ على ما حققته الدولة من أمن وأمان.



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (1)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (2)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (3)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (4)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (5)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (6)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (7)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (8)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (9)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (10)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (11)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (12)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (13)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (14)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (15)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (16)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (17)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (18)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (19)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (20)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (21)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (22)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (23)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (24)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (25)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (26)



مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (27)



