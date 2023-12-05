مؤتمر بقرية حسن واكد فى الشرقية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم أهالى قرية حسن واكد التابعة للوحدة المحلية بكنشأة رضوان مركز أبو كبير محافظة الشرقية، مؤتمرا حاشدا بدار مناسبات القرية لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي ودعمه ب الانتخابات الرئاسية ، بحضور المهندس عبد الناصر شعبان نائب رئيس مركز ومدينة أبو كبير ومحمد عبد الباقى رئيس وحدة منشأة رضوان المحلية والمستشار على البشبيشى والشيخ محمد منصور إمام وخطيب بأوقاف الشرقية وأحمد عبد العال مدير مدرسة نزلة خيال للتعليم الأساسى بالمعاش ورفع الحضور الأعلام المصرية وصور السيسى مرددين هتافات "بنحبك يا ريس ..معاك يا سيسي ".

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وقال الشيخ محمد منصور، إن المشاركة بالانتخابات الرئاسية تأتي بمثابة رد الجميل وأن جموع المواطنين مسئولية عن المشاركة والاستحقاق الرئاسي القادم.

وأضاف المستشار على البشبيشى، أنه لابد من ان نخرج لظهور العملية الانتخابية بالشكل اللائق أمام دول العالم بعد ما شهدته الدولة من إنجازات وبناء جمهورية جديدة ولابد وأن تشهد صناديق الاقتراع حضور كثيف يعكس وعي المواطنين وحرصهم على تأدية مسئوليتهم الوطنية أمام العالم.

وأضاف محمد بندارى منسق المؤتمر، أن الشعب المصرى سوف يضرب أروع الأمثلة في الخروج للجان الاقتراع، لأنه بذلك يدافع عن هويته المصرية والعربية، خاصة أن المرحلة الحالية تشهد طفرة نوعية في العديد من المجالات والذي يتجلى واضحا أمام الجميع من خلال انشاء واقامة المشروعات الكبرى بالبنية التحتية وبناء مدن جديدة تعكس مدى التحضر والرقي للشعب المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وطالب أحمد مصطفى مدير مدرسة نزلة خيال للتعليم الاساسى السابق، الحضور بالتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم من أجل رد الجميل واستمرار مسيرة الأمن والأمان واستكمال النهضة الشاملة التي امتدت إلى أرجاء مصر وإرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري قادر على اختيار رئيسه لأنه قادر على الدفاع عن مصر وأرضها ولولاه ما كانت مصر باقية.