اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كاهن كنيسة الأنبا بيشوى بالإسماعيلية: المشاركة فى الانتخابات عمل من عمق الإيمان

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 08:13 م
كاهن كنيسة الأنبا بيشوى بالإسماعيلية: المشاركة فى الانتخابات عمل من عمق الإيمان المؤتمر
الإسماعيلية: السيد فلاح - محمد الأحمدى

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قال الأب بنيامين، كاهن كنيسة الأنبا بيشوى فى الإسماعيلية، إن العمل الإيجابي يكون من عمق الإيمان فالله يعلم أن الإنسان قام بواجبه ولا بد أن نؤدى الأمانة نحو الله ونحو الوطن وتشارك فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية. 
 
وتابع خلال كلمته بمؤتمر الكنائس الإنجيلية بالإسماعيلية أن بلدنا تواجه تحديات كبيرة ولابد أن نكون معنا كتف فى كتف من أجل بلادنا. 
 
ونظمت الكنائس الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية ندوة تحت عنوان المشاركة واجب وطني معا لمستقبل أفضل وذلك بالكنيسة الإنجيلية بشارع محمد على بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، وتامر شمس الدين، رئيس الإدارة المركزية لمركز الإعلام بمنطقة القناة وسيناء ومدحت الحوفي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بالإسماعيلية ووفد من بيت العائلة بمحافظة الاسماعيلية وممثلي عن الأوقاف والكنيسة.
 
الحضور
الحضور

المؤتمر
المؤتمر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر






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