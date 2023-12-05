اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:06 م
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غدا.. البورصة المصرية للسلع تعقد جلسة جديدة لتوفير القمح للمطاحن

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:04 م
غدا.. البورصة المصرية للسلع تعقد جلسة جديدة لتوفير القمح للمطاحن قمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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فى إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار عادلة تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأربعاء، جلسة جديدة رقم 99 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص.

 

وتهدف البورصة المصرية للسلع إلى تقليل حلقات تداول المنتجات والسلع بما ينعكس على السعر النهائى للمنتج لطرح العديد من المنتجات، حيث سبق وتم طرح العديد من المنتجات بالبورصة بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة والحد من ارتفاع الأسعار فى الأسواق.

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، زيادة المعروض من السلع الغذائية فى مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر، والذى يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو.

 







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