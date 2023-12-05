اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة فرصة لفتح أسواق جديدة

عارض بمعرض إيديكس: مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 03:31 م
عارض بمعرض إيديكس: مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط وأفريقيا معرض إيديكس
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال نائب مدير قطاع العلاقات العامة في شركة هانوا الكورية الجنوبية، إن مصر دولة مهمة للغاية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمشاركة في معرض إيديكس لصناعات الدفاع فرصة للوصول إلى أسواق المنطقة.
 
عرضت شركة هانوا الكورية الجنوبية، دبابة فعلية في معرض ايديكس 2023.
 
وقال كيم إن، هذه المرة الثانية التي يتم فيها عرض الدبابة K9 في معرض إيديكس بمصر، لكن الجديد في هذه الدورة هو عرض الدبابة K10 عبارة عن دبابة توفر الذخيرة للدبابات ويمكنها أن تقدم الذخيرة لأكثر من دبابة.
 
وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة .
 
ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية ، ويضم المعرض 22  جناحاً دولياً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر .
 
 
 






مصر

ايديكس

ايديكس ٢٠٢٣

كوريا الجنوبية

جناح كوريا الجنوبية

العلاقات المصرية الكورية

وزارة الدفاع الصينية

ايديكس 2023




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة