صحة سوهاج: فحص 54 ألفا و300 مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال نوفمبر

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 54 ألف و300 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر نوفمبر من العام الجارى، والتى تحظي بدعم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و تساهم في الارتقاء بصحة المواطنين صرح أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأكد "أبو هاشم" أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكداً أن مديرية الصحة بالمحافظة تسعي جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة مشيراً إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال المبادرات المختلفة والتي تشمل: أن مبادرة صحة المرأة والتى تأتى لدعم صحة المرأة المصرية حيث تم فحص أكثر من 22 ألف و400 سيدة والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

ومبادرة صحة الأم والجنين والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين حيث تم فحص أكثر من 5 آلاف و300 سيدة، كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن، بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

أما مبادرة السمعيات والتى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصاً على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص أكثر من 8 آلاف و 500 طفل و تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة و الإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

وتاتى مبادرة الاعتلال الكلوى والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تم من خلالها فحص أكثر من 17 ألفا و200 مواطن حيث تهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

ثم مبادرة كبار السن، 65 سنة وما فوق والتى تم فحص ما يقرب من 700 مواطن من خلالها و وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، و الاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)..بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي. وتقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض .

ومن جانبه أضاف الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة بسوهاج أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات .