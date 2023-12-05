صانع أنتيكات بدمياط: التطوير وفتح التصدير سبب قوة المنتج المصري.. صور

دمياط - هيثم مراد

أيدي عاملة تبحث دائما عن التطوير، صناعة تمتلك أيدى عاملة ماهرة احتلت مكانة كبيرة بين أسواق العالم في وقت قصير، "صناعة الانتيك" أبرز الصناعات داخل محافظة دمياط والتي فرضت نفسها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

ويقدم "اليوم السابع" نموذجا لأحد صناع الأنتيك في دمياط، "محمد غنيم" شاب ثلاثيني يقيم بمدينة دمياط احترف تلك المهنة، تمكن من خلال تقديمه لنماذج مختلفة من غزو أسواق أوروبا وكذلك أسواق الخليج.

"تطوير العمل أمر ضرورى من أجل الاستمرار والمنافسة" بهذه العبارة بدأ صانع الأنتيك بدمياط حديثه لنا ليستكمل الحديث قائلا: "بدأت في تقديم نماذج مختلفة، قدمت قطع على شكل روبوت، حققت نجاحا كبيرا وتمكنت من الالتحاق بعالم التصدير كل هذا كان سببه الاطلاع وفهم الذوق العام".

وتابع قائلا: "أحببت أن أرتقي بمهنتي، دخلت عالم الأنتيك من أجل الاطلاع أكثر علي ما يريده العالم، كانت بالنسبة لي مغامرة كبيرة بدأتها وانا في سن العشرين، لكني الآن سعيد بما حققته من نتائج ونجاحات".

وأضاف قائلا: "صناع دمياط قادرون على تقديم نماذج مختلفة في هذه الصناعة، نجحنا في إثبات قدراتنا أمام الأسواق المنافسة،الان نحن نمتلك مكانة كبيرة في اسواق العالم خاصة أسواق الخليج هم يعلمون جيدا مهارة صناع مصر ودمياط بشكل خاص".

استمر صانع الأنتيك في حديثه قائلا: "الذكاء الاصطناعي أحد أهم التحديات التي نواجهها،لكننا بأدوات بسيطة تمكنا من التغلب عليه، أعلم جيدا أن التطور مهم لضمان الاستمرار هذا ما أقوم به الآن".

واختتم محمد غنيم صانع الأنتيك الدمياطي حديثه قائلا: "الأمر متعلق بنفسك، اذهب حيث تريد عليك العمل والاجتهاد لكن الأهم هو الاطلاع ومواكبة العصر، نمتلك الطاقة البشرية ولدينا كافة المقومات للنجاح فقط طور ذاتك".



اشكال-مختلفة-لصناعة-الانتيك-الخشبي-بدمياط



اشكال-مختلفة-لصناعة-الانتيك-الخشبي-فى-دمياط



صانع-انتيك-فى-دمياط



مجسمات-على-شكل-روبوت



محمد-صانع-أنتيك-بدمياط