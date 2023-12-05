اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 05:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

شوف صحتك هتبقي إزاي.. تعرف على فوائد الاستيقاظ مبكرًا

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 05:00 ص
شوف صحتك هتبقي إزاي.. تعرف على فوائد الاستيقاظ مبكرًا الاستيقاظ المبكر- أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الاستيقاظ المبكر يعتبر من أهم الحيل التي يجب التعود عليها، لأنه يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية التي لا غني عنها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الفوائد وفقًا لموقع timesofindia. 

- زيادة إنتاجك

أكد التقرير أن الإستيقاظ المبكر يساعدك علي تنشيط خلايا المخ، وبالتالي يساهم بشكل ملحوظ في تحديد أولوياتك، وأهدافك، وترتيب يومك، ولذا يساعد المخ علي الإبداع. 

- يحسن مزاجك

لأنك تستيقظ مبكرا فيصبح اليوم ملكك، وبالتالي هذا الأمر يساعدك بشكل ملحوظ علي ممارسة الرياضة أو المشي في الشارع واستنشاق هواء نقي، مما يساعد علي زيادة إفراز هرمونات السعادة، وتقليل الشعور بالتوتر والقلق. 

- زيادة النشاط البدني

الإستيقاظ المبكر يجعلك أكثر قدرة علي تنظيم وجباتك اليومية، وبالتالي يساعدك في التخلصك من الوزن الزائد، كما أنه يحافظ علي صحة القلب، والأوعية الدموية ولكن عليك اتباع نظام رياضي يومي حتي لو المشي أو التامل.

- تقوية الجهاز المناعي

عندما تعتاد علي الإستياقظ مبكرا، وتناول فنجان القهوة  علي أشعة الشمس، يزداد إنتاج جسمك لفيتامين د، وبالتالي يساهم بشكل ملحوظ في تقوية جهازك المناعي، وحمايتك من الفيروسات. 

- الحصول علي بشرة صحية

يزداد إفراز الكولاجيم في البشرة عند الإستيقاظ المبكر، وهذا يحميك من ظهور علامات التقدم في العمر مبكرا، وتصبح بشرتك نضرة وصحية. 
 






الاستيقاظ المبكر

فوائد الاستيقاظ المبكر

اهمية الاستيقاظ المبكر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة