اليوم السابع
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شبورة وانخفاض فى درجات الحرارة.. أجواء شتوية تغطى سماء المنيا.. لايف

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:21 ص
شبورة وانخفاض فى درجات الحرارة.. أجواء شتوية تغطى سماء المنيا.. لايف طقس المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا، عن حالة الطقس بمحافظة المنيا، وةلتى تشهد أجواء شتوية وانخفاض فى درجات الحرارة، إلى جانب الشبورة التى غطت سماء المنيا، منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى الان، رغم ارتفاع الشبورة عن الارض وزيادة مساحة الرؤية إلا أن الشبورة مازالت كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات الخضراء والمياه. 
 
وتشهد محافظة المنيا الأيام الماضية انخفاضا شديدا فى درجة الحرارة، خاصة فى ساعات الليل ويستمر ذلك حتى الساعات الأولى من الصباح.
 
وأعلنت المحافظة عن رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء، وتطهير مخرات السيول، حيث وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة وإزالة التعديات على مخرات السيول، وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
 






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