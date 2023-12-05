شبورة كثيفة غدا وأمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 15 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما متوقع غدا أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.