شاهد انطلاق مؤتمر مستقبل وطن لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الثانى، الذى ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وذلك باستاد سوهاج الرياضى، حيث شاركت في فعاليات المؤتمر السيدات والشباب والشيوخ والعمد والمشايخ.

جاء مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى بسوهاج، بحضور اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد لبيب أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدين بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة، وممثلى الأزهر والأوقاف والكنيسة والمرأة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى وأعضاء حملة المرشح عبدالفتاح السيسى.

وبدأت فعاليات المؤتمر الجماهيرى بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، تلاوة أيات من الذكر الحكيم، وتم عرض فيلم تسجيلى عن الإنجازات التي شهدتها مصر في الفترة الماضية حول الطرق والكبارى والمدارس والصحة والرى مياه الشرب والصرف الصحى والإتصالات والبينة التحتية المختلف لإنجازات التي تمت على أرض محافظة سوهاج من مشروعات عملاقة وكذلك كافة الإنجازات على ارض مصر وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات.

كما دعت الجلسة الأولى من المؤتمر المواطنين بسوهاج وكل محافظات مصر إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات لتجديد الثقة فى الرئيس لولاية رئاسية جديدة لتوصيل صورة لكافة دول العالم بأن الشعب المصرى يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بسوهاج، عقد عدة اجتماعات تنظيمية مع أمناء الأقسام والمراكز، وأمناء التنظيم، وأمناء الوحدات الحزبية، بالمراكز والأقسام، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والمؤتمرات الانتخابية، التى ينظمها الحزب للدعاية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية القادمة.