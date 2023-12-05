اليوم السابع
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سطوع الشمس وتجمع للسحب الكثيفة والمتوسطة في سماء الغربية..صور

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:00 ص
سطوع الشمس وتجمع للسحب الكثيفة والمتوسطة في سماء الغربية..صور طقس الغربية
الغربية مصطفى عادل

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تشهد محافظة الغربية استقرار حالة الطقس، وسطوع لاشعة الشمس في سماء المحافظة، وتجمع للسحب الكثيفة والمتوسطة، حيث تشهد المحافظة أيضا نشاط خفيف للرياح، مع طقس مائل للبرودة، وانتهاء الشبورة المائية.
 
كانت الشبورة المائية قد تجمعت بكثافة على الطرق الزراعية السريعة خاصة طريق المحلة كفر الشيخ الدولي وطنطا كفر الشيخ الدولي والطرق الفرعية بين المراكز، ومع سطوع اشعة الشمس انخفضت كثافة الشبورة المائية وهو ما مكن قائدي السيارات من السير بسهولة على تلك الطرق.
 
وتواصل محافظة الغربية رفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات للتعامل مع التقلبات الجوية،  والتدخل الفوري حال سقوط امطار.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة قد تصل للضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
كما متوقع اليوم أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال ووسط سيناء وجنوب الصعيد تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 
الطقس
الطقس

جانب من حالة الطقس
جانب من حالة الطقس

طقس الغربية
طقس الغربية
 






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