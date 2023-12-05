زوجة تهرب من عش الزوجية بعد شهور من الزواج: "لم ينفق جنيها واحدا علي"

كتبت أسماء شلبي

"زوجي فضحني أمام عائلتي، لم أتخيل أنه بخيل لتلك الدرجة، قبل على نفسه بأن يذهب لعائلتي بعد شهر من الزواج ويطالب والدتي بمنحه مصروف شهري لمساعدته بعد أن ادعي عسر حالته المادية- كذبا-".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بدعوى طلاق للخلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بتعنيفها وإبتزازها للتنازل عن حقوقها.

وقالت الزوجة: "عشت برفقته طوال الشهور الماضية وأنا أخشي على نفسي من عنفه، كان يبتزني حتي أذهب لعائلتي وأمنحه المال، وتركت منزلي خلال 8 شهور زواج 3 مرات، وفي النهاية قررت الحصول على الطلاق هربا من العيش برفقته تحت سقف منزل واحد".

وأضافت: "لم ينفق علي جنيه واحد خلال شهور زواجنا كانت عائلتي تتكفل بنفقاتي ونفقاته في كثير من الأوقات بالرغم من تقاضيه راتب كبير، كاد أن يتخلص مني في أخر خلاف نشب بيننا، ولاحقني بعملي وتعدى علي بالضرب وحاول إصطحابي بالقوة للرجوع له، بعد أن طلبت الطلاق خلعا منه في ظل رفضه تحمل مسؤولية الزواج".

وتابعت: "ذهبت للعيش برفقة أهلي، وحررت ضده بلاغات بعدم التعرض بسبب إصراره على الإساءة لى، وطالبته بحل الخلافات ولكنه تعنت، وقمت بتوسيط بعض المقربين وأصدقائه لمحاولة دفعه للانفصال عني دون فائدة بسبب رفضه، ليطالبني بالتنازل عن حقوقي والعودة له".