زوجة تقيم دعوى حبس بسبب 140 ألف جنيه مصروفات..والزوج :سبق وسددتهم

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة اتهمته فيها بالتحايل لإلحاق الضرر بها ورفضه سداد 140 ألف جنيه- مصروفات مرافق- بعد تحرير مخالفة ضده بسبب عداد الكهرباء، كما طالبت بالحصول على الطلاق للضرر بعد 9 سنوات زواج.

وطالبت الزوجة زوجها أمام محكمة الأسرة بالتمكين من مسكن الحضانة، واتهمته بحرمانها وأطفالها من الدخول إليه، وكذلك الاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها وحقوق أطفالها طوال شهور، ورفضه تحمل المسئولية وسداد المبالغ المالية للنفقات التي تراكمت عليه، مما دفعها لطلب الطلاق للضرر والسعي للحصول على حكم بحبسه-وفقا لوصفها أمام محكمة الأسرة.

ورد الزوج على ادعاءات زوجته بالكيدية، وقدم ما يفيد سداده المخالفة التي تم توقيعها له -للعقار المملوك لعائلته- لزوجته بحسابها بسبب سفره وطلبه منها الذهاب للدفع، مشيرا إلي أن زوجته أستولت على مسكن الزوجية -وفقا لما لديه من شهود ومستندات-وتتفنن للانتقام منه بسبب رفضه تبديدها أمواله دون حساب، وسعيها الدائم لإلزامه بايداع أموال في حسابها بالبنك رغم سداده حقوقها الشرعية.

وأضاف، "زوجتي تتقاضي شهريا 38 ألف جنيه وبالرغم من ذلك تتهمني بالبخل، وتداوم علي إيذائي، مما دفعني لإثبات نشوزها، بعد أن عشت في عذاب طوال العام الماضي بسبب تهديدي، بخلاف البلاغات الكيدية بعد خلافات حادة نشبت بيننا، ورفضها حل الخلافات بشكل ودي وتعنتها وإصرارها على عد تمكيني من تنفيذ الرؤية لأولادي".