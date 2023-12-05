اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية هاواى الأمريكية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:54 ص
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية هاواى الأمريكية مقياس ريختر - أرشيفية
وكالات

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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ولاية هاواي الأمريكية في المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 13 كلم من جزيرة هاواي الواقعة في الولاية، وعلى عمق 1.9 كلم.

كما ضربت هزة أرضية أرتدادية بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم ، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الهزة وقع على بعد 77 كيلومترا، من بلدة كاجويت الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كيلومتر.

 







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المحيط الهادئ




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