رجال الأزهر والأوقاف يؤيدون المرشح الرئاسى السيسى فى مؤتمر حاشد بالبحيرة‎

البحيرة -ناصر جودة

نظمت نقابة الأئمة والدعاة بمحافظة البحيرة، مؤتمراً حاشداً اليوم الثلاثاء، بنادى دمنهور الرياضى، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.

شارك فى المؤتمر الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والشيخ شعبان جلال رئيس رئيس اللجنة النقابية للدعاة والائمة، وأعضاء مجلس النواب أسامة المصري ونيفين الكاتب، وسناء برغش، وهشام الجاهل وبلال النحال والدكتور بشارة عبد الملك مدير العلاقات العامة بمطرانية البحيرة ووليد بديوى رئيس مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور إضافة إلى عدد كبير من الدعاة ورجال الأزهر الشريف.

وقال الشيخ محمد أبو حطب وكيل وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو واجب وطنى ودينى ويعكس الصورة الحضارية لمصر أمام العالم.

وأكدت الدكتورة نيفين الكاتب عضو الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسى هو الأجدر بقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات والظروف الداخلية والخارجية.

وأضافت أن مصر تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية ولذلك لابد من تكاتف كل فئات الشعب المصرى لمواجهة تلك المؤامرات التى تحاك ضد الوطن.

فيما أكد النائب أسامة المصرى على ضرورة المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى ودعم الرئيس السيسى فى ظل التحديات التى البلاد، مضيفا أن دعم الرئيس السيسى هى بمثابة رد للجميل وذلك بعد الطفرة التي أحدثها في تطوير وبناء المجتمع، وتطوير الجيش، والعديد من المبادرات التي قدمها مثل مبادرة حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى.

وقالت النائبة سناء برغش، إن مصر رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة ورغم الضغوط التي تتعرض لها هى محور منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وأضافت أن المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية هو رسالة للعالم أجمع تعكس مدى وعى الشعب المصرى ومدى تكاتفه مع قيادته السياسية.

وطالب النائب أسامة الجاهل، الشعب المصرى بالنزول بكثافة خلال أيام الانتخابات وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد واستكمال المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى كافة المجالات.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إستعدادات مكثفة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672 بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 ملايين مواطن ومواطنة لهم حق التصويت.