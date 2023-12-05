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رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للموانئ

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:00 ص
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للموانئ رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للموانىء.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية.
 
وقال رئيس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتى في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة، وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
 






الاعلى للموانئ

مجلس الوزراء

الحكومة

مصطفى مدبولى




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