رئيس الوزراء العراقي يطلق مشروعاً كبيراً لدعم الثقافة والفنون في البلاد

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أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مشروعاً كبيراً لدعم الثقافة والفنون في العراق، فيما أكد ضرورة دخول القطاع الخاص في الإنتاج الفني وعدم الاعتماد فقط على الدعم الحكومي.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان قوله إن :"السوداني أطلق مشروعاً ثقافياً وفنياً كبيراً في العراق، لدعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب وأدب الطفولة، وأعلن عن تخصيص مبلغ 13 ملياراً و500 مليون دينار عراقي لتنفيذ المشروع".



وأضاف البيان، أن "ذلك جرى خلال استقبال جمعاً كبيراً من نجوم الفن العراقي وممثلين عن اتحاد الأدباء وعدد من الكتّاب والمثقفين"، مؤكدا "إكمال الإجراءات الخاصة بالمخصصات المالية المطلوبة للنشاطات الفنية والأدبية، التي عانت من الركود بسبب غياب الدعم والمبادرات".



وشدد السوداني، بحسب البيان على "ضرورة دخول القطاع الخاص في الإنتاج الفني وعدم الاعتماد فقط على الدعم الحكومي"، مشيراً إلى أنه "ليس مطلوباً من الفنانين والأعمال الفنية مراعاة مزاج الحكومة أو أية جهة، بل تكون بجودة كبيرة ومستوى فني عال".



يشار إلى أن المشروع خصص له مبلغ 5 مليارات دينار لدعم الدراما العراقية، ومبلغ 5 مليارات دينار لدعم السينما العراقية، فيما خصص مليار دينار عراقي لطباعة النتاجات الأدبية والفكرية للكتاب والأدباء العراقيين.



وفي ضوء المشروع أيضاً تم تخصيص 200 مليون دينار، لدعم الفنانين التشكيليين في إقامة المعارض الخاصة، وتخصيص 300 مليون دينار لدعم الفنون الموسيقية المختلفة، وكذلك تخصيص مليار ونصف دينار لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، لإقامة المؤتمرات والمهرجانات الرسمية، فضلاً عن تخصيص 500 مليون دينار لدعم أدب الطفل.