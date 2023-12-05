دمج وتمكين ذوى الهمم تستهدف أكثر من 200 متدرب بجامعة قناة السويس.. صور

شروق جمال

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن استمرار مشاركة جامعة القناة في مبادرة "قادرون باختلاف"، التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف دمج ذوي الهمم في المجتمع، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، وذلك من خلال حزمة من البرامج التدريبية والندوات التوعوية والتثقيفية وورش العمل المتوجهة للمجتمع، ولفئة غالية من فئاته، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم أصحاب الهمم، وتناول التحديات التي قد تواجههم بالطرح، والمناقشة، ووضع الحلول وفق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتذليل كل الصعوبات.

وأضاف "مندور"- أنه في هذا الإطار- قدمت الجامعة الدورات بمراكزها التدريبية المنتشرة بالحرم الجامعي، وكذلك بالتوجه إلى أفراد المجتمع في أماكنهم.

وأوضح أن جامعة قناة السويس استهدفت بهذه البرامج 216 متدربا خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023

أقيمت البرامج التدريبية والندوات بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة مها فريد عميد كلية العلوم، ووكيلي كليتي التربية والعلوم لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور حسام جمال الدين، والدكتور رأفت محمد.

حيث نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بإشراف تنفيذي إيفون حبيب مدير الإدارة ورشتي عمل تأهيلية بمكتبة مصر العامة، لمنتسبي مكاتب البريد على مدار 3 أيام عن "الاحتياجات التواصلية لذوي الهمم" مشاركة بمبادرة جسور، التي اطلقتها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.. قدمت خلالها الدكتورة هالة رمضان أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية نظرة عامة عن المصطلحات المستخدمة عند التعامل مع ذوي الهمم؛ وجانب عملي مع المتدربين، باستخدام أحدث الأساليب العلمية لكيفية التواصل مع أصحاب الهمم، بالإضافة لتدريب مختصر للغة الإشارة، ومواقف عملية عن لغة الإشارة الهجائية؛ بهدف تحسين التواصل، وسهولة الدمج المجتمعي.

والورشة الثانية عن "التمييز المجتمعي الأسباب والعلاج".. لطلبة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، حيث تناولت فيها الدكتور هالة كيفية تعزيز المساواة ومكافحة التميز.

هذا ونظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع ثلاثة برامج توعوية، بإشراف تنفيذي المهندسة هبه إمام مدير عام مشروعات البيئة، المهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع...

البرنامج الأول عن "كيفية التعامل مع أطفال التوحد".. استعرضت خلاله الدكتورة هاله رمضان مفهوم التوحد، وأسبابه والعلامات المبكرة لاكتشافه، وطرق التعامل والعلاج.

والبرنامج الثاني حول "تنمية مهارات المرأة من أصحاب الهمم ودمجها بسوق العمل"... تناولت خلاله الدكتورة نشوة سعد أستاذ مساعد أصول التربية بكلية التربية كيفية بناء قدرات وتنمية مهارات المرأة من ذوي الهمم لتلبية متطلبات سوق العمل، بما يمكنهم من العمل الحر وريادة الأعمال والتسويق الرقمي والشمول المالي.

والبرنامج الثالث " توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة أصحاب الهمم" قدمه الدكتور محمد علي بكلية العلوم لطلبة مدرسة النور للمكفوفين، تناول خلاله أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج التعلم الذكية مع المتعلمين من ذوي الهمم.