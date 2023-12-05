حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى سرابيوم فى الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بمركز شباب سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 ديسمبر 2023، حيث استقبلت القافلة 1714 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

وأكد "بشارة" على ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال 413 مواطنًا بعيادة الباطنة و133 مواطنًا بالجراحة و166 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 36 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال 475 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 61 حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك 97 حالة، كما استقبلت عيادة الأسنان 94 حالة، أما عيادة الجلدية استقبلت 237 حالة.