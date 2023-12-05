حملات بيطرية بالأقصر لحماية الثروة الحيوانية فى أسواق الماشية الأسبوعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يقدم رجال الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، دعم كبير وحماية للثروة الحيوانية عبر حملات مكثفة فى سوق الماشية الأسبوعى بمدينة إسنا، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر.

وتأتى تلك الحملات على السوق الأسبوعي للمواشي جنوب الأقصر، إستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثالثة لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، وتم المرور على المواشي بالسوق وتنفيذ أعمال التقصي النشط داخل السوق والأماكن المحيطة به.

وتشكلت اللجنة من كل من الدكتور يوحنا مريد مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتور حسين بكر رئيس وحدة العضايمة البيطرية بإسنا، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث قامت اللجنة الطبية البيطرية بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم تنفيذ أعمال التقصى النشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تزامنا مع الحملة القومية الثالثة لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

كما قام أعضاء اللجنة داخل السوق بأعمال توعية مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية، وكذلك التوعية بطرق الوقاية من المرض والتى تأتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد المرض، بجانب التوعية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم.

وتناشد مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، كافة مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية التعاون مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.