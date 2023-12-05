جارديان: المجتمع الدولى يتجاهل جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

كتبت: نهال أبو السعود

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على الأزمة الإنسانية فى غزة بعد تجدد الغارات الإسرائيلية الوحشية على القطاع مشيرة إلى حجم الخسائر فى صفوف المدنيين والدمار الذى لحق بالقطاع الذى يشهد مجازر بشعة ترتكبها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضى وسط صمت دولى.

أكدت الجارديان، فى مقال افتتاحى، أن الموت أصبح يحلق فوق روؤس جميع سكان غزة كبارا وصغارا، تخطى حجم الدمار جراء القصف الإسرائيلى كل التصورات وتداعيات الأزمة لن تقتصر فقط على حدود القطاع بل ستتجاوزه لتشمل أجزاء أخرى فى المنطقة

واتهم المقال المجتمع الدولى بتجاهل جرائم الاحتلال وجاء فيه، "الحالة المأساوية فى قطاع غزة يجب أن تلفت انتباه المجتمع الدولى حيث أنه لا يمكنه أن يغض الطرف عن حجم الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلى ضد سكان القطاع الذين أضطر ما يقرب من نصفهم إلى النزوح عن ديارهم فى شمال غزة بسبب القصف الوحشى المستمر"

وتابع، مما زاد من مأساة سكان القطاع أن القوات الإسرائيلية بدأت فى الوقت الحالى هجماتها فى مناطق بجنوب قطاع غزة مما جعل جميع سكان القطاع كبارا وصغارا ينتظرون الموت فى أى لحظة بعد أن تسبب القصف حتى الآن فى استشهاد اكثر من 15,900 فلسطينى معظمهم من النساء والأطفال، بينما يعانى البقية الاحياء من الجوع والعطش والترويع بالى جانب فقدان المأوى والملاذ الآمن.

قال المتحدث الرسمى باسم منظمة اليونيسيف جيمس إلدر أمس الإثنين، إن "الموت أصبح يهدد الجميع فى غزة حيث لا سبيل لسكان القطاع للاحتماء بأى ملاذ آمن".

وقالت الجارديان فى الختام، إن الحرب فى غزة قضت على الأخضر واليابس إلا أن التداعيات لن تكون فقط داخل حدود القطاع المدمر الآن.