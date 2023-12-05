تقديم خدمات طبية مجانا لأهالى قرية كفر فيالة والكمالية بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

شهدت قري كفر فيالة والكمالية بنطاق الوحدة المحلية بشبرابابل بمركز المحلة ، قافلة طبية شاملة جميع التخصصات، التى نظمتها جامعة طنطا، لتقديم الخدمات الصحية للمرضى بمشاركة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شملت القافلة، تخصصات طبية شاملة بالمجان وحملات توعوية للوقاية من الأمراض وقوافل توعوية وزراعية واجتماعية وبيطرية إلى جانب قوافل المساعدات والتمكين الاقتصادي ومحو الأمية.

وشاركت كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ.

وتم الكشف على 1143 حالة، شملت جراحة المخ والأعصاب والأطفال، والعظام، والجلدية، والباطنة، والمسالك البولية، والأنف والأذن، والجراحة عامة، والصدر، والنفسية والعصبية وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية، وتنظيم الأسرة، والتحاليل، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، وتحويل 73 حالة إلى مستشفيات الجامعة.

كما شهدت القافلة، إجراء اختبارات محو الأمية لـ52 مواطنا، ومشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة متنوعة لزراعتها بالقري ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة"، كما قام أعضاء الطب البيطرى بعلاج عدد 473 رأس ماشية و 6450 طائر وتم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.