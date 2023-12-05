تعيين الدكتور هشام سعيد نائباً لرئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية ، الدكتور هشام سعيد، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنياً له التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام سعيد، تخرج فى كلية العلوم عام 1988 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعين معيداً بمعهد الدراسات العليا والبحوث فى 1989، وحصل على درجتى الماجستير والدكتوراه وتدرج فى المناصب الأكاديمية بالمعهد حتى وصل إلى منصب عميد المعهد فى عام 2021، خلال مسيرته الأكاديمية قام بالعديد من الزيارات والمهام العلمية لجامعات أوربية.

وشارك في العديد من الدورات التدريبية والكورسات المعروفة بدراسات ما بعد الخبرة والتى ينظمها معهد الدراسات العليا والبحوث، كما حصل على ثلاث براءات اختراع من أكاديمية البحث العلمي، وشارك في عدة مشاريع بحثية ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وله العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة.

كما هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد محمد وهبان، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميداً لكلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية، متمنياً له التوفيق والاستمرار في بذل الجهد للارتقاء بمستوى الكلية، ومؤكداً على تقديم كل الدعم والمساندة له لنجاحه في أداء مهمته. جدير بالذكر أن الدكتور أحمد وهبان عضو لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات منذ عام 2020، كما أنه عضو بهيئة المحكمين بمجلة السياسة الدولية التى يصدرها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وعضو بهيئة تحرير المجلة الدولية للسياسات العامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الإقتصادية والقانونية من المجلس الأعلى للثقافة عام 2001، وله العديد من الأبحاث المنشورة، والمؤلفات العلمية في مجال تخصصه.