"تعليم دمياط" تكرم البطل البارالمبى عمر مشرف لحصوله على 4 ميداليات ذهبية

دمياط - معتز الشربينى

استقبل اليوم المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم ب دمياط ، البطل المصرى ابن دمياط "عمر مشرف" وأسرته بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وسعاد عبد العزيز مديرة مدرسة الإيمان الخاصة بدمياط.

وهنأ وكيل الوزارة، البطل المصرى السباح الذى مثل مصر والعرب وأفريقيا فى أول بطولة العالم لسباحة الزعانف الباراليمبية بإيطاليا.

وأشاد "وكيل الوزارة" بإرادة البطل "عمر مشرف" صاحب الـ13 عاما وإصراره وعزيمته للحصول على المركز الأول على مستوى العالم، حيث إنه حصد أربعة ميداليات ذهبية 100م نونو و100م مزدوج و50م مونو و50م مزدوج.

وأهدى "وكيل الوزارة" شهادة التميز والتفوق الرياضى من مديرية التربية والتعليم للبطل المصرى ابن دمياط، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.